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17 марта 2020, вторник, 20:46 2161
Медицина 2020-03-17T21:11:07+02:00
Українські Новини
В Украине уже 14 случаев заражения коронавируса, два летальных

В Украине уже 14 случаев заражения коронавируса, два летальных

Таня Войтюк
ВОЗ, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев, заражение коронавирусом
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

По состоянию на 20:00 17 марта лабораторно подтвердили 7 новых случаев заражения коронавирусом в Украине. Всего зафиксировано 14 случаев COVID-19, из них 2 летальных, в то время как в мире за день умерло 294 человека по всему миру.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины. 

Согласно результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено 14 положительных результатов на COVID-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (1) области и. Киев (2).

В числе заболевших:

- Киевская область (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;

- Черновецкая (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них контактировали с ранее зхараженной и погибшей от осложнений после коронавируса женщиной.

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Как сообщали Українські Новини, в Украине ввели общенациональный карантин в связи с распространением коронавируса.

Также в ВОЗ назвали препарат, которым можно безопасно сбивать температуру во время коронавируса. 

Кроме того, Українські Новини писали о том, как коронавирус атакует организм, почему некоторые больные умирают и как его лечить.

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