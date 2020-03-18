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  • У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу
18 березня 2020, середа, 09:01 7
Світ 2020-03-18T09:21:29+02:00
Українські Новини
У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу

У Туреччині зафіксували першу смерть від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Турція, Смерть від коронавірусу, боротьба з коронавірусом, Коронавірус в Турції
Коронавірус з китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7
Коронавірус з китаю. Фото: Twitter/@Terremoti7

В той час, як коронавірусом за добу заразилися близько 12 тисяч, в Туреччині зафіксували перший смертний випадок від Covid-19. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттин Коджа, передає агентство Аnadolu.

Наголошується, що помер пацієнт 89 років, який контактував з особами,що заразилися в Китаю.

Загальне число виявлених хворих зросло за добу вдвічі і досягло 98.

"У нас сьогодні перший випадок смерті від коронавірусу, помер 89-річний пацієнт, який контактував з хворим, заразився в Китаю. Загальна кількість заражених зараз становить 98", - сказав Коджа.

Як повідомляли "Українські Новини", у Португалії зафіксували першу смерть від коронавірусу. Країна оголосила карантин.

Крім того, через коронавірус в Україні померла молода дівчина, якій перед тим призначили антибіотики і відпустили додому.

В Україні вже зафіксовано 14 випадків зараження коронавірусом, два летальних.

Тим часом, Разумков підписав закон про боротьбу з поширенням коронавіруса.

Також в Італії готуються тестувати першу вакцину від коронавірусу.

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