У Чикаго в закритому на карантин океанаріумі випустили пінгвінів погуляти по території та подивитися на риб

В той час, як ВООЗ оголосила пандемію коронавіруса, а в багатьох країнах вводять карантин через поширення коронавірусу, у Чикаго закрили для відвідувачів океанаріум Shedd Aquarium, тому персонал випустив місцевих пінгвінів з вольєрів, щоб вони могли гуляти по залах і розглядати інших мешканців океанаріуму.

Відео опублікував океанаріум Shedd Aquarium на своїй сторінці в Twitter.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

На кадрах видно, як пінгвін на ім'я Веллінгтон махає крилами і з цікавістю розглядає риб в акваріумах.

Як повідомляли Українські Новини, 45 добровольців у США, де ввели надзвичайний стан, візьмуть участь у тестуванні пробної вакцини від коронавірусу.

Також 12 березня президент США Дональд Трам призупинив всі рейси з Європи у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Тим часом, у США військові посилають у зону зараження коронавірусом, щоб усунути эпидению, а жителі масово скуповують вогнепальну зброю і патрони через страх, що в країні не будуть нормально функціонувати правоохоронні органи.