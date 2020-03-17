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  • У Чикаго в закритому на карантин океанаріумі випустили пінгвінів погуляти по території та подивитися на риб
17 березня 2020, вівторок, 20:18 14
Lifestyle 2020-03-17T22:30:02+02:00
Українські Новини
У Чикаго в закритому на карантин океанаріумі випустили пінгвінів погуляти по території та подивитися на риб

У Чикаго в закритому на карантин океанаріумі випустили пінгвінів погуляти по території та подивитися на риб

Елена Новикова
Пінгвіни, океанаріум, Акваріум, Shedd Aquarium

В той час, як ВООЗ оголосила пандемію коронавіруса, а в багатьох країнах вводять карантин через поширення коронавірусу, у Чикаго закрили для відвідувачів океанаріум Shedd Aquarium, тому персонал випустив місцевих пінгвінів з вольєрів, щоб вони могли гуляти по залах і розглядати інших мешканців океанаріуму.

Відео опублікував океанаріум Shedd Aquarium на своїй сторінці в Twitter.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020

 

На кадрах видно, як пінгвін на ім'я Веллінгтон махає крилами і з цікавістю розглядає риб в акваріумах.

Як повідомляли Українські Новини, 45 добровольців у США, де ввели надзвичайний стан, візьмуть участь у тестуванні пробної вакцини від коронавірусу.

Також 12 березня президент США Дональд Трам призупинив всі рейси з Європи у зв'язку з поширенням коронавірусу.

Тим часом, у США військові посилають у зону зараження коронавірусом, щоб усунути эпидению, а жителі масово скуповують вогнепальну зброю і патрони через страх, що в країні не будуть нормально функціонувати правоохоронні органи.

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