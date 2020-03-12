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12 марта 2020, четверг, 08:25 486
Америка 2020-03-12T08:25:21+02:00
Українські Новини
Трамп приостанавливает все рейсы из Европы в США из-за коронавируса

Трамп приостанавливает все рейсы из Европы в США из-за коронавируса

Надежда Комендантова
США, Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус в США, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

После того, как ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса, 11 марта, вечером, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении рейсов из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.

"Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут скорректированы с учетом условий на местах", - заявил Трамп.

Запреты затронут не только огромные объемы торговли и грузовых перевозок, но также и много других вещей, которые будут утверждены, добавил американский президент.

Ограничения на рейсы не распространяются только на Великобританию.

Такое решение Трамп принял, чтобы не пускать в США новых зараженных коронавирусом.

Для американцев, которые прошли соответствующий скрининг, будут определенные исключения.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в стране число инфицированных коронавирусом превысило 1200 человек, в 24 штатах введено чрезвычайное положение, сообщает CNN.

Число умерших от последствий заражения COVID-19 в США достигло 37 человек.

Как сообщали Українські Новини, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения Германии "вероятно будет инфицировано" новым коронавирусом.

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Также президент США Дональд Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу.

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