Трамп приостанавливает все рейсы из Европы в США из-за коронавируса

После того, как ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса, 11 марта, вечером, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении рейсов из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней.

Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CNN.

"Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут скорректированы с учетом условий на местах", - заявил Трамп.

Запреты затронут не только огромные объемы торговли и грузовых перевозок, но также и много других вещей, которые будут утверждены, добавил американский президент.

Ограничения на рейсы не распространяются только на Великобританию.

Такое решение Трамп принял, чтобы не пускать в США новых зараженных коронавирусом.

Для американцев, которые прошли соответствующий скрининг, будут определенные исключения.

По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в стране число инфицированных коронавирусом превысило 1200 человек, в 24 штатах введено чрезвычайное положение, сообщает CNN.

Число умерших от последствий заражения COVID-19 в США достигло 37 человек.

Как сообщали Українські Новини, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения Германии "вероятно будет инфицировано" новым коронавирусом.

В США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии

Также президент США Дональд Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу.