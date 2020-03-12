Трамп приостанавливает все рейсы из Европы в США из-за коронавируса

После того, как ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса, 11 марта, вечером, президент США Дональд Трамп объявил о прекращении рейсов из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней. Об этом сообщает 112.ua со ссылкой на CNN. "Мы приостановим все поездки из Европы в Соединенные Штаты в течение следующих 30 дней. Новые правила вступят в силу в пятницу в полночь. Эти ограничения будут скорректированы с учетом условий на местах", - заявил Трамп. Запреты затронут не только огромные объемы торговли и грузовых перевозок, но также и много других вещей, которые будут утверждены, добавил американский президент. Ограничения на рейсы не распространяются только на Великобританию. Такое решение Трамп принял, чтобы не пускать в США новых зараженных коронавирусом. Для американцев, которые прошли соответствующий скрининг, будут определенные исключения. По данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, в стране число инфицированных коронавирусом превысило 1200 человек, в 24 штатах введено чрезвычайное положение, сообщает CNN. Число умерших от последствий заражения COVID-19 в США достигло 37 человек. Как сообщали Українські Новини, канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что до 70% населения Германии "вероятно будет инфицировано" новым коронавирусом. В США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии Также президент США Дональд Трамп сомневается в правдивости статистики по коронавирусу, и не видит смысла обращаться к врачу.