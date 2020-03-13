США ввели чрезвычайное положение

Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

Как сообщали Українські Новини, тем временем в связи с коронавирусом Украина закроет границу для иностранцев.

Тем временем в Украине выделят 100 миллионов гривен на товары, работы и услуги по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и Українські Новини писали, в каких больницах можно бесплатно провериться на наличие COVID19. Тест-системы доступны в 7 больницах.