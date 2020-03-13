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13 марта 2020, пятница, 22:11 467
Политика 2020-03-13T22:12:08+02:00
Українські Новини
США ввели чрезвычайное положение

США ввели чрезвычайное положение

Ольга Фандорина
США, Чрезвычайное положение, Дональд Трамп, Пандемия коронавируса

Президент США Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает Белый дом.

Американский президент заявил, что направит до 50 млрд долларов для штатов, населенных пунктов для борьбы с коронавирусом.

Согласно подписанному документу, Трамп получит специальные федеральные полномочия, которые доступны при стихийных бедствиях. В частности, для в США будет выделено значительно больше ресурсов для борьбы с распространением коронавируса.

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