Энергетики заверяют, что на время карантина украинцы останутся с электричеством

На фоне того, что в Киеве из-за карантина закрывают метро с 23.00, а столичный железнодорожный вокзал прекращает пассажирские перевозки с 12:00 18 марта, Министерство энергетики и защиты окружающей среды заявляет, что на время карантина энергосистема Украины работает в штатном режиме.

Об этом говорится в сообщении министерства, передают Українські Новини.

"16 марта временно исполняющий обязанности министра Виталий Шубин провел селекторное совещание. В совещании принял участие также заместитель министра Алексей Рябчин. Энергогенерирующие компании и предприятия отрасли отчитались о принятых мерах и организации работы в период карантина. Все диспетчерские службы будут работать в штатном режиме и обеспечивать энергоснабжение и балансировки энергосистемы. В частности, максимально ограничен доступ смежного персонала к диспетчерским щитам управления для предотвращения инфицирования работников", - говорится в нем.

Отмечается, что на предприятиях были созданы оперативные штабы, которые будут отслеживать ситуацию и контролировать выполнение временных ограничительных мер.

Кроме того, на всех предприятиях проводится соответствующая разъяснительная работа с целью информирования о коронавирусе и способах предотвращения распространения вирусной инфекции.

Как сообщали Українськi Новини, с 12 марта по 3 апреля в Украине введен карантин для предотвращения распространения коронавируса.

С 17 марта Украина закрывает пункты пропуска через государственную границу для авиационного, железнодорожного и автобусного сообщения на 2 недели.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

После объявления о закрытии границ, цены на билеты МАУ резко повысились.

После этого правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на услуги по авиационным перевозкам для возвращения украинских граждан домой.

Также туристический оператор компания Join Up начнет эвакуацию своих украинских туристов из Египта 17 марта.