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17 березня 2020, вівторок, 13:16 9
Суспільство 2020-03-17T15:00:04+02:00
Українські Новини
Енергетики запевняють, що на час карантину українці залишаться з електрикою

Енергетики запевняють, що на час карантину українці залишаться з електрикою

Кира Молчанова
Карантин, Енергетика, Карантин в Україні
Лампочка. Фото: pixabay
Лампочка. Фото: pixabay

На тлі того, що у Києві через карантин закривають метро з 23.00 17 барезня, а столичний залізничний вокзал припиняє пасажирські перевезення з 12:00 18 березня, Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища заявляє, що на час карантину енергосистема України працює в штатному режимі.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"16 березня тимчасово виконуючий обов'язки міністра Віталій Шубін провів селекторну нараду. У нараді взяв участь також заступник міністра Рябчин Олексій. Енергогенеруючі компанії та підприємства галузі відзвітували про вжиті заходи та організації роботи в період карантину. Всі диспетчерські служби працюватимуть у штатному режимі і забезпечувати енергопостачання і балансування енергосистеми. Зокрема, максимально обмежений доступ суміжного персоналу до диспетчерським щитів керування для запобігання інфікування працівників", - йдеться в ньому.

Наголошується, що на підприємствах були створені оперативні штаби, які будуть відслідковувати ситуацію і контролювати виконання тимчасових обмежувальних заходів.

Крім того, на всіх підприємствах проводиться відповідна роз'яснювальна робота з метою інформування про коронавірус і способи запобігання поширення вірусної інфекції.

Як повідомляли Українські Новини, з 12 березня по 3 квітня в Україні введений карантин для запобігання поширення коронавірусу.

З 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на 2 тижні.

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів призупинив усі міжміські пасажирські перевезення по Україні і обмежив міські перевезення до 10 чоловік в одному транспорт з 12:00 18 березня.

Після оголошення про закриття кордонів, ціни на квитки МАУ різко підвищилися.

Після цього уряд доручив Міністерству інфраструктури встановити граничні тарифи на послуги з авіаційних перевезень для повернення українських громадян додому.

Також туристичний оператор компанія Join Up почне евакуацію своїх українських туристів з Єгипту 17 березня.

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