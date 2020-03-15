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15 марта 2020, воскресенье, 08:15 944
Общество 2020-03-15T08:15:01+02:00
Українські Новини
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины

МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины

Ольга Фандорина
МАУ, Повышение цен, авиабилеты, Покупка авиабилетов
МАУ. Фото: flickr
МАУ. Фото: flickr

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины в связи с пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на данные сайта компании сообщает "РБК-Украина".

Согласно решению СНБО, в 00:00 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 00:00 17 марта прекращается авиасообщение. Ранее МАУ анонсировала дополнительные рейсы до 17 марта, чтобы забрать всех украинцев, желающих вернуться из-за границы.

В течение ближайших двух дней МАУ планирует выполнить несколько дополнительных рейсов для вывоза украинцев из-за рубежа. В частности, МАУ запустили дополнительный рейсы по маршруту Киев - Лондон - Киев и Киев - Вена - Киев вечером 14 марта, а также увеличена емкость на маршруте Киев - Тель-Авив - Киев и планируется дополнительный рейс в Париж.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью перекроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса.

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