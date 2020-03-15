МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) подняла цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины в связи с пандемией коронавируса.

Об этом со ссылкой на данные сайта компании сообщает "РБК-Украина".

Согласно решению СНБО, в 00:00 16 марта Украина закрывает границу для иностранцев, а с 00:00 17 марта прекращается авиасообщение. Ранее МАУ анонсировала дополнительные рейсы до 17 марта, чтобы забрать всех украинцев, желающих вернуться из-за границы.

В течение ближайших двух дней МАУ планирует выполнить несколько дополнительных рейсов для вывоза украинцев из-за рубежа. В частности, МАУ запустили дополнительный рейсы по маршруту Киев - Лондон - Киев и Киев - Вена - Киев вечером 14 марта, а также увеличена емкость на маршруте Киев - Тель-Авив - Киев и планируется дополнительный рейс в Париж.

Ранее сообщалось, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью перекроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса.

Тем временем в Украине выделят 100 миллионов гривен на товары, работы и услуги по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и Українські Новини писали, в каких больницах можно бесплатно провериться на наличие COVID19. Тест-системы доступны в 7 больницах.