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17 марта 2020, вторник, 10:32 1055
Кабмин 2020-03-17T11:30:03+02:00
Українські Новини
На услуги авиаперевозок по возвращению украинцев установят предельные тарифы

На услуги авиаперевозок по возвращению украинцев установят предельные тарифы

Ольга Фандорина
Самолеты, Авиаперевозки, Предельные цены, Цены на авиабилеты
Самолет.Фото: pixabay
Самолет.Фото: pixabay

Правительство поручило Министерству инфраструктуры установить предельные тарифы на услуги по авиационным перевозкам для возвращения украинских граждан домой.

Об этом говорится в сообщении Кабмина, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, речь идет о рейсах, которые будут осуществляться авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении с целью возвращения украинских граждан домой.

Соответствующее решение, принятое на заседании Кабинета Министров 16 марта, будет действовать на период проведения мероприятий, направленных на предотвращение распространения острой респираторной болезни COVID-19.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта.

Также цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.

Тем временем часть европейских авиакомпаний уже в воскресенье отменили рейсы в украинские аэропорты, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов.

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