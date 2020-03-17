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17 марта 2020, вторник, 10:28 467
Общество 2020-03-17T10:32:52+02:00
Українські Новини
Join Up сегодня начнет эвакуировать своих украинских туристов из Египта

Join Up сегодня начнет эвакуировать своих украинских туристов из Египта

Анна Рудык
Коронавирус, коронавирус в Украине, Эвакуация украинцев, карантин в Украине, эвакуация украинцев из Египта
Самолет. Фото: pixabay
Самолет. Фото: pixabay

В то время, как Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине, туристический оператор компания Join Up начнет эвакуацию своих украинских туристов из Египта 17 марта.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українськi Новини.

"План эвакуации согласовывается, и уже на этой неделе - 17 марта, мы начинаем возвращать домой всех вас - 12 452 туристов Join UP, находящихся в Египте. Детали о возврате вы получите от ваших отельных гидов. По нашим предварительным расчетам, на возвращение всех уйдет 3-4 дня", - говорится в нем. 

Согласно сообщению, в аэропорту прибытия сотрудники аэропорта совместно с представителями Минздрава будут проводить досмотр пассажиров в соответствии с утвержденными инструкциями.

Как сообщали Українськi Новини, с круизного лайнера Grand Princess, который был изолирован у берегов Калифорнии в связи с коронавирусной эпидемией, удалось вывезти 46 украинцев, которые приземлились в аэропорту "Борисполь".

Также в Кабмине обнародовали полный список ограничений на карантин.

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