В Китае, где идет спад эпидемии коронавируса, за сутки погибли 13 человек

Отмечается, что за сутки в стране зафиксировали 21 случай заражения, среди которых 20 человек – туристы.

Так, в Китае на сегодняшний день 143 иностранца заболели Covid-19. Также сообщается, что все, за исключением одного, летальные случаи произошли в провинции Хубэй.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Ухане из-за спада эпидемии закрыли все временные больницы.

Также с "коронавирусного" лайнера Grand Princess эвакуировали 46 украинцев.

Кроме того, Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине.

Коронавирусом заразились уже почти 180 тыс. человек, больше 7 тыс. погибших.

Ранее в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции. А 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.