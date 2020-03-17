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  • В Китае, где идет спад эпидемии коронавируса, за сутки погибли 13 человек
17 марта 2020, вторник, 09:04 1044
Мир 2020-03-17T09:08:38+02:00
Українські Новини
В Китае, где идет спад эпидемии коронавируса, за сутки погибли 13 человек

В Китае, где идет спад эпидемии коронавируса, за сутки погибли 13 человек

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавирус, Ухань, Коронавирус в Китае
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

В Китае, где коронавирусная пандемия взяла свое начало в провинции Хубэй ( Ухань), утром 17 марта, зафиксировали 13 новых летальных случаях коронавируса. Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что за сутки в стране зафиксировали 21 случай заражения, среди которых 20 человек – туристы.

Так, в Китае на сегодняшний день 143 иностранца заболели Covid-19. Также сообщается, что все, за исключением одного, летальные случаи произошли в провинции Хубэй.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Ухане из-за спада эпидемии закрыли все временные больницы.

Также с "коронавирусного" лайнера Grand Princess эвакуировали 46 украинцев.

Кроме того, Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине.

Коронавирусом заразились уже почти 180 тыс. человек, больше 7 тыс. погибших.

Ранее в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции. А 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

Также Верховная Рада открыла заседание по ситуации с коронавирусом. Часть депутатов в масках.

 

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