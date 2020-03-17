В Китае, где идет спад эпидемии коронавируса, за сутки погибли 13 человек

В Китае, где коронавирусная пандемия взяла свое начало в провинции Хубэй ( Ухань), утром 17 марта, зафиксировали 13 новых летальных случаях коронавируса. Об этом сообщает CNBC. Отмечается, что за сутки в стране зафиксировали 21 случай заражения, среди которых 20 человек – туристы. Так, в Китае на сегодняшний день 143 иностранца заболели Covid-19. Также сообщается, что все, за исключением одного, летальные случаи произошли в провинции Хубэй. Как сообщали Українські Новини, ранее в Ухане из-за спада эпидемии закрыли все временные больницы. Также с "коронавирусного" лайнера Grand Princess эвакуировали 46 украинцев. Кроме того, Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине. Коронавирусом заразились уже почти 180 тыс. человек, больше 7 тыс. погибших. Ранее в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции. А 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус. Также Верховная Рада открыла заседание по ситуации с коронавирусом. Часть депутатов в масках.