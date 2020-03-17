У Китаї, де йде спад епідемії коронавірусу, за добу загинули 13 людей

У Китаї, де коронавірусна пандемія взяла свій початок в провінції Хубей ( Ухань), вранці 17 березня, зафіксували 13 нових летальних випадків коронавірусу. Про це повідомляє CNBC. Наголошується, що за добу в країні зафіксували 21 випадок зараження, серед яких 20 осіб – туристи. Так, в Китаї на сьогоднішній день 143 іноземця захворіли Covid-19. Також повідомляється, що всі, за винятком одного, летальні випадки сталися в провінції Хубей. Як повідомляли Українські Новини, раніше в Ухані з-за спаду епідемії закрили всі тимчасові лікарні. Також з "коронавірусного" лайнеру Grand Princess евакуювали 46 українців. Крім того, Кабмін встановить граничну вартість авіаквитків в Україні. Коронавірусом заразилися вже майже 180 тис. осіб, більше 7 тис. загиблих. Раніше в Києві коронавірусом захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції. А 16 березня увечері у Чернівцях померла жінка, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус. Також Верховна Рада відкрила засідання щодо ситуації з коронавірусом. Частина депутатів у масках.