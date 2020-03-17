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17 березня 2020, вівторок, 09:04 8
Світ 2020-03-17T09:30:03+02:00
Українські Новини
У Китаї, де йде спад епідемії коронавірусу, за добу загинули 13 людей

У Китаї, де йде спад епідемії коронавірусу, за добу загинули 13 людей

Елизавета Кесельман
Китай, Коронавірус, коронавірус в Китаї
Коронавірус. Фото: Інформатор
Коронавірус. Фото: Інформатор

У Китаї, де коронавірусна пандемія взяла свій початок в провінції Хубей ( Ухань), вранці 17 березня, зафіксували 13 нових летальних випадків коронавірусу. Про це повідомляє CNBC.

Наголошується, що за добу в країні зафіксували 21 випадок зараження, серед яких 20 осіб – туристи.

Так, в Китаї на сьогоднішній день 143 іноземця захворіли Covid-19. Також повідомляється, що всі, за винятком одного, летальні випадки сталися в провінції Хубей.

Як повідомляли Українські Новини, раніше в Ухані з-за спаду епідемії закрили всі тимчасові лікарні.

Також з "коронавірусного" лайнеру Grand Princess евакуювали 46 українців.

Крім того, Кабмін встановить граничну вартість авіаквитків в Україні.

Коронавірусом заразилися вже майже 180 тис. осіб, більше 7 тис. загиблих.

Раніше в Києві коронавірусом захворів київський студент і туристка, яка побувала у Франції. А 16 березня увечері у Чернівцях померла жінка, яка лежала в лікарні з підозрою на коронавірус.

Також Верховна Рада відкрила засідання щодо ситуації з коронавірусом. Частина депутатів у масках.

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