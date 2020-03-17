Рада открыла заседание по ситуации с коронавирусом. Часть депутатов в масках

Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопросов по борьбе с коронавирусом.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал он.

В зале зарегистрировались 324 парламентария.

На заседании присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Илья Емец.

Отметим, что вице-спикер Рады и часть депутатов пришли на заседание в защитных масках.

Депутаты в Раде в масках. Скриншот: телеканал Рада

Наталья Королевская в маске в Раде. Скриншот: телеканал Рада

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Тем временем в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции. А 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

А 12 марта, в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.