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17 марта 2020, вторник, 08:28 100
Верховная Рада и партии 2020-03-17T08:28:46+02:00
Українські Новини
Рада открыла заседание по ситуации с коронавирусом. Часть депутатов в масках

Рада открыла заседание по ситуации с коронавирусом. Часть депутатов в масках

Анна Рудык
Верховная Рада, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Киеве, карантин в Украине
Внеочередное заседание Рады. Скриншот: телеканал Рада
Внеочередное заседание Рады. Скриншот: телеканал Рада

Верховная Рада открыла внеочередное пленарное заседание для рассмотрения вопросов по борьбе с коронавирусом.

Об этом объявил председатель парламента Дмитрий Разумков, передают Українські Новини.

"Внеочередное пленарное заседание Верховной Рады объявляю открытым", - сказал он.

В зале зарегистрировались 324 парламентария.

На заседании присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Илья Емец.

Отметим, что вице-спикер Рады и часть депутатов пришли на заседание в защитных масках.

Депутаты в Раде в масках. Скриншот: телеканал РадаДепутаты в Раде в масках. Скриншот: телеканал Рада

Наталья Королевская в маске в Раде. Скриншот: телеканал РадаНаталья Королевская в маске в Раде. Скриншот: телеканал Рада

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров приостановил все междугородние пассажирские перевозки по Украине и ограничил городские перевозки до 10 человек в один транспорт с 12:00 18 марта в связи с карантином по всей стране из-за распространения коронавируса.

Тем временем в Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции. А 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

А 12 марта, в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.

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