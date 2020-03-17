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17 марта 2020, вторник, 08:02 623
Политика 2020-03-17T08:02:02+02:00
Українські Новини
Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине

Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине

Ольга Фандорина
Кабмин, Самолет, Авиаперевозки, Цены на авиабилеты
Самолет. Фото: fishki.net
Самолет. Фото: fishki.net

Кабинет министров установил ограничения на стоимость авиабилетов на время действия карантина из-за пандемии коронавируса. Текст соответствующего постановления, в понедельник, 16 марта, опубликовал у себя в Telegram нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Также правительство поручило Министерству инфраструктуры ограничить стоимость билетов на авиаперевозки с целью возвращения украинцев домой.

"Мининфраструктуры на период проведения мероприятий, направленных на предупреждение возникновения и распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, устанавливает предельные тарифы на услуги авиационных перевозок пассажиров, осуществляемых авиакомпаниями в международном и внутреннем сообщении, которые предоставляются гражданам Украины с целью их возвращения на территорию Украины", - говорится в тексте постановления.

Как сообщали Українські Новини, цены на билеты МАУ резко повысились за сутки до закрытия границы Украины.

Тем временем часть европейских авиакомпаний уже в воскресенье отменили рейсы в украинские аэропорты, перепутав дату начала запрета на осуществление регулярных пассажирских рейсов.

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