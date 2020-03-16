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  • В Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции
16 марта 2020, понедельник, 23:50 453
Политика 2020-03-17T00:15:07+02:00
Українські Новини
В Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции

В Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции

Ольга Фандорина
Виталий Кличко, Коронавирус, коронавирус в Киеве, Пандемия коронавируса
Коронавирус. Фото: Информатор
Коронавирус. Фото: Информатор

Первыми заболевшими коронавирусом в Киеве стали двое - молодой киевской студент, который контактировал с погибшей от коронавируса женщиной и женщина, побывавшая на одном из французских курортов. Об этом сообщает Виталий Кличко на своей странице в facebook. 

"К сожалению, в Киеве зафиксированы два первых случая заболевания коронавирусом. Один из больных - молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы. Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома Лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи", - сообщает мэр Киева. 

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.

Тем временем, 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.

 

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