В Киеве коронавирусом заболел киевский студент и туристка, побывавшая во Франции

Первыми заболевшими коронавирусом в Киеве стали двое - молодой киевской студент, который контактировал с погибшей от коронавируса женщиной и женщина, побывавшая на одном из французских курортов. Об этом сообщает Виталий Кличко на своей странице в facebook.

"К сожалению, в Киеве зафиксированы два первых случая заболевания коронавирусом. Один из больных - молодой киевский студент, контактировал с больной женщиной, умершей от коронавируса на Житомирщине. Парень посещал ее с внучкой женщины. Он находится на лечении в Александровской больнице столицы. Второй случай - женщина, которая недавно посещала один из курортов Франции. Сейчас она находится на самоизоляции, под наблюдением врачей и получает лечение дома Лиц, с которыми контактировали оба пациента, сейчас обследуют врачи", - сообщает мэр Киева.

Как сообщали Українськi Новини, 12 марта в Радомышле Житомирской области ввели чрезвычайное положение из-за зафиксированного случая коронавируса. Заболевшей был 71 год. Также в городе провели дезинфекцию церкви, а 22 контактировавших с женщиной человек изолировали, среди них – двое жителей Киева.

Тем временем, 16 марта вечером в Черновцах умерла женщина, которая лежала в больнице с подозрением на коронавирус.