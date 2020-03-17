С "коронавирусного" лайнера Grand Princess эвакуировали 46 украинцев

С круизного лайнера Grand Princess, который был изолирован у берегов Калифорнии в связи с коронавирусной эпидемией, удалось вывезти 46 украинцев, которые приземлились в аэропорту "Борисполь". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава. Отмечается, что инфекции у них не обнаружено. Скриншот: facebook.com\/pg\/moz.ukr "Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружено. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", — говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, двое украинцев вернулись с изолированного лайнера Grand Princess в Украину. В начале февраля в Японии "на карантин" закрыли лайнер с 3500 пассажирами из-за подозрения на борту симптомов коронавируса. Тем временем, в Кабмине обнародовали полный список ограничений на карантин. Также мы рассказали о том, что происходит с организмом, почему больные умирают иот коронавируса, и как лечить. Кроме того, Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине.