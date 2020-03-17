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17 марта 2020, вторник, 08:32 480
Общество 2020-03-17T09:15:02+02:00
Українські Новини
С "коронавирусного" лайнера Grand Princess эвакуировали 46 украинцев

С "коронавирусного" лайнера Grand Princess эвакуировали 46 украинцев

Елизавета Кесельман
круизный лайнер, Эвакуация украинцев, Украинца
Лайнер Grand Princess. Фото: cruiseindustrynews
Лайнер Grand Princess. Фото: cruiseindustrynews

С круизного лайнера Grand Princess, который был изолирован у берегов Калифорнии в связи с коронавирусной эпидемией, удалось вывезти 46 украинцев, которые приземлились в аэропорту "Борисполь". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минздрава.

Отмечается, что инфекции у них не обнаружено.

Скриншот: facebook.com/pg/moz.ukrСкриншот: facebook.com/pg/moz.ukr

"Все они прошли лабораторное тестирование на COVID-19, коронавируса у них не обнаружено. Также все лица выдержали карантин в течение инкубационного периода 14 дней и больше не нуждаются в дополнительных исследованиях", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, двое украинцев вернулись с изолированного лайнера Grand Princess в Украину.

В начале февраля в Японии "на карантин" закрыли лайнер с 3500 пассажирами из-за подозрения на борту симптомов коронавируса.

Тем временем, в Кабмине обнародовали полный список ограничений на карантин.

Также мы рассказали о том, что происходит с организмом, почему больные умирают иот коронавируса, и как лечить.

Кроме того, Кабмин установит предельную стоимость авиабилетов в Украине.

 

 
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