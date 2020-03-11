В Ухане из-за спада эпидемии закрыли все временные больницы

В то время, как коронавирусом по всему миру заразились более 100 тысяч человек, в китайском городе Ухань, где эпидемия взяла свое начало, закрыли все 16 временных госпиталей, где размещали инфицированных коронавирусом. Об этом сообщает государственное агентство "Синьхуа".

Отмечается, что последние две больницы закрыли во вторник, 10 марта, последние 49 человек покинули госпиталь в 15:30 по местному времени.

Член Китайской инженерной академии Чжан Боли отметил, что закрытие всех временных больниц свидетельствует о спаде эпидемии в городе, который является эпицентром распространения коронавируса, где его обнаружили впервые.

В общем все больницы приняли более 13 тысяч пациентов, они доказали свою эффективность и справились с задачей, заявил Чжан Боли.

Как сообщали Українські Новини, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

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