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16 марта 2020, понедельник, 23:27 417
Кабмин 2020-03-17T00:15:41+02:00
Українські Новини
Рада рассмотрит назначение министра экономики и генпрокурора 17 марта, — депутат Качура

Рада рассмотрит назначение министра экономики и генпрокурора 17 марта, — депутат Качура

Кира Молчанова
Верховная Рада, Генпрокурор, Назначения, Виктор Чумак, министр экономики
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа
Верховна Рада. Фото: Facebook/Слуга народа

После того, как суд отказал бывшему генеральному прокурору Виктору Шокину в восстановлении его в должности, Верховная Рада рассмотрит назначение министра экономики и генерального прокурора 17 марта.

Об этом депутат Верховной Рады от фракции "Слуга народа" Александр Качура сказал журналистам, передают Українськi Новини.

"Завтра также могут быть приняты 2 кадровых вопроса. Это министр экономики и генеральный прокурор Украины", — сказал депутат.

Он отметил, что у Верховной Рады запланировано несколько внеочередных заседаний.

Как сообзали Українські Новини, ГБР будет разбираться, почему НАБУ распространило конфиденциальные данные о Шокине.

До этого СБУ закрыла дело о покушении на Шокина.

Шокин снова просит Верховный Суд рассмотреть иск о восстановлении его в должности генпрокурора.

Генпрокурор Руслан Рябошапка представил отчет о своей работе на должности в Верховной Раде во время внеочередного заседания, а затем ушел, отказавшись отвечать на вопросы нардепов.

Исполняющим обязанности генерального прокурора назначен заместитель гепрокурора Виктор Чумак после того, Верховная Рада выразила недоверие генпрокурору Руслану Рябошапке.

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