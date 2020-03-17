Доллар стремительно дорожает. Курс НБУ на вторник

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD, в то время, как НБУ пытается сдержать курс гривны. Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 16 марта, на 23,10 коп. до 26,0890 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,4877 1 доллар США 26,5249 1 швейцарский франк 28,0064 10 иен 2,5140 10 российских рублей 3,5356 1 евро 29,5249

Как сообщали Українські Новини, глава совета Нацбанка Богдан Данилишин заявляет, что НБУ не хватит резервов для самостоятельного противостояния экономическому кризису.

Кроме того, Нацбанк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов.

Тем временем, на фоне резких скачков мировых цен нефть, а также кризиса, вызванного карантином из-за коронавируса, эксперты спрогнозировали сценарии на валютном рынке Украины, а также как ситуация повлияет на коммуналку и бензина.