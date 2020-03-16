НБУ пытается сдержать курс гривны. В среду на межбанке продано $238 млн

Национальный банк продал 238 млн долларов на межбанковском валютном рынке в среду для сдерживания девальвации гривны в то время, как г лава совета Нацбанка Богдан Данилишин заявляет, что НБУ не хватит резервов для самостоятельного противостояния экономическому кризису.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Сегодня Национальный банк продолжал проводить интервенции по продаже валюты для сглаживания чрезмерных колебаний, вызванных ухудшением настроений участников рынка из-за распространения в мире коронавируса. Всего с этой целью было продано 238 млн долларов США", - сообщает НБУ.

На протяжении торгового дня на межбанковском валютном рынке НБУ провел аукцион по продаже иностранной валюты, средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,54 грн за доллар.

После обеда курс гривны колебался в пределах 26,55-26,70 гривен за доллар.

Пресс-службы НБУ сообщает, что имея достаточные резервы на уровне более 25 млрд долларов, банк продолжит при необходимости проводить валютные интервенции для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 17 марта, на 43,59 коп. до 26,5249 UAH/USD в то время, как Нацбанк прогнозирует снижение объема частных денежных переводов в Украину на 0,5-1 млрд долларов.