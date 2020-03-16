НБУ не сможет самостоятельно противостоять экономическому кризису, - глава совета НБУ Данилишин

В то время как НБУ не удается остановить девальвацию гривны на межбанке, глава совета Национального банка Богдан Данилишин заявляет, что Национальному банку не хватит резервов для самостоятельного противостояния экономическому кризису. Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини. Глава совета НБУ отметил, что по состоянию на 1 марта международные резервы Нацбанка составляли 26,6 млрд долларов. "Таких резервов для самостоятельного противостояния глобальному финансовому кризису (образца 2008 года) недостаточно. С 26,6 млрд долларов только примерно 17,6 млрд долларов - это чистые золотовалютные резервы, которыми Нацбанк может распоряжаться самостоятельно. Международные резервы НБУ закладывают 70-80% от композитного индикатора Международного валютного фонда, то есть по этому индикатору они выглядят недосформированными. Сценарный принцип анализа также показывает, что объем чистых золотовалютных резервов в 17,6 млрд долларов недостаточно для покрытия дефицита при наличии внешних шоков", - сообщил он. Данилишин подчеркнул, что в этом контексте возрастает значение сотрудничества Украины с международными официальными кредиторами - МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом, правительствами иностранных государств, поступление средств от которых не только увеличивает объем украинских международных резервов, но и посылает позитивные сигналы для частных кредиторов и инвесторов. При этом при планировании и внедрении программ сотрудничества с официальными кредиторами очень важно не потерять государственный суверенитет Украины и не перестроить внутреннюю экономическую политику в интересах внешних игроков. Данилишин подчеркнул, что это требует активного включения украинской стороны к процессам подготовки и мониторинга программ сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности в части поиска путей стабилизации государственных финансов, денежно-кредитной системы и платежного баланса Украины. Как сообщали Українські Новини, НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала. Только 11 Национальный банк продал $350 млн на межбанке.