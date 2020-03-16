НБУ не сможет самостоятельно противостоять экономическому кризису, - глава совета НБУ Данилишин

Об этом он написал в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

Глава совета НБУ отметил, что по состоянию на 1 марта международные резервы Нацбанка составляли 26,6 млрд долларов.

"Таких резервов для самостоятельного противостояния глобальному финансовому кризису (образца 2008 года) недостаточно. С 26,6 млрд долларов только примерно 17,6 ​​млрд долларов - это чистые золотовалютные резервы, которыми Нацбанк может распоряжаться самостоятельно. Международные резервы НБУ закладывают 70-80% от композитного индикатора Международного валютного фонда, то есть по этому индикатору они выглядят недосформированными. Сценарный принцип анализа также показывает, что объем чистых золотовалютных резервов в 17,6 млрд долларов недостаточно для покрытия дефицита при наличии внешних шоков", - сообщил он.

Данилишин подчеркнул, что в этом контексте возрастает значение сотрудничества Украины с международными официальными кредиторами - МВФ, Всемирным банком, Европейским Союзом, правительствами иностранных государств, поступление средств от которых не только увеличивает объем украинских международных резервов, но и посылает позитивные сигналы для частных кредиторов и инвесторов.

При этом при планировании и внедрении программ сотрудничества с официальными кредиторами очень важно не потерять государственный суверенитет Украины и не перестроить внутреннюю экономическую политику в интересах внешних игроков.

Данилишин подчеркнул, что это требует активного включения украинской стороны к процессам подготовки и мониторинга программ сотрудничества с международными финансовыми организациями, в частности в части поиска путей стабилизации государственных финансов, денежно-кредитной системы и платежного баланса Украины.

Как сообщали Українські Новини, НБУ продал почти миллиард долларов за четыре дня, чтобы удержать гривну от обвала.

Только 11 Национальный банк продал $350 млн на межбанке.