Курс доллара в обменниках взлетел на 80 копеек

В четверг курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 повысился по сравнению с 11 марта на 79,58 коп. до 26,6527 UAH/USD, курс покупки – повысился на 46,63 коп. до 25,7430 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 47,85 коп. до 28,9045 UAH/EUR, курс продажи повысился на 80,19 коп. до 30,1148 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 25,7430 26,6527 28,9045 30,1148 3,16 3,80 Максимальный 26,0000 27,0000 29,4000 30,8000 3,55 5,00 Минимальный 25,3000 26,0500 28,1000 29,4000 2,30 3,58

Как сообщали Українькі Новини, 10 марта после новостей о падении мировых рынков и цены на нефть межбанк открылся обвалом гривны.

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 марта, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Тем временем, НБУ впервые в 2020 объявил аукцион по продаже валюты.