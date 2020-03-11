подписаться на рассылку
25 25.84
27.85 29.33
˟
11 марта 2020, среда, 21:48 110
Финансы 2020-03-11T21:54:27+02:00
Українські Новини
Сегодня НБУ продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны

Сегодня НБУ продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны

Ярина Вацяк
Курс гривны, НБУ, Курс валют, Межбанк
Деньги. pixabay.com
Деньги. pixabay.com

В то время, как премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис будучи гораздо крепче, чем это было во время кризиса в 2008 году, Национальный банк продал 350 млн долларов на межбанковском валютном рынке в среду для сдерживания девальвации гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Спрос на валюту продолжает существенно превышать предложение, впрочем Национальный банк второй день подряд активно сглаживал курсовые колебания и сегодня продал с этой целью около 350 млн долларов США", - сообщает НБУ.

Пресс-служба Национального банка считает, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено психологическим фактором из-за распространения коронавируса, в то же время с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину нейтрально.

Отмечается, что Национальный банк имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями.

Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 млрд долларов, поэтому банк готов при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк продал 250 млн долларов на межбанковском валютном рынке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что Украине осталось выполнить 2 условия Международного валютного фонда для дальнейшего продолжения сотрудничества.

Тем временем, курс гривны на межбанковском валютном рынке понизился после снижения во вторник на 43 коп., в среду на 32 коп. до 25,72 UAH/USD.

Больше новостей о: Курс гривны НБУ Курс валют Межбанк

ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса
В Украине объявлен карантин до 3 апреля
Новости
Популярные спортклубы Киева не закрываются из-за коронавируса 22:28
В Ухане из-за спада эпидемии закрыли все временные больницы 21:57
Сегодня НБУ продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны 21:48
Вакарчук больше не возглавляет партию "Голос" 21:42
Замдиректора парка отдыха в Запорожье, где погибла девочка, полиция сообщила о подозрении 21:36
больше новостей
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Италии 10 марта был самый смертоносный день из-за коронавируса. Данные на 11 марта 08:31
В Италии из-за "коронавирусного" карантина началась паника: люди штурмуют супермаркеты 09:45
За год пенсии выросли на 16,5%: кому пересчитали пенсии 06:30
больше новостей
Богдан впервые показал декларацию: квартира в Словакии, две Tesla и миллионы сбережений 13:36
В Украине объявлен карантин до 3 апреля 13:47 Обновлено
Ахметов продает Западной Украине электроэнергию на 75% дороже, чем цены в соседней Словакии 10:20
Украинки из Винницы нацарапали свои имена на фреске Рафаэля в Ватикане 19:24
Украинские авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом: список 23:23
больше новостей
Украине осталось выполнить два условия МВФ, - Шмыгаль
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok