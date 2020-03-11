Сегодня НБУ продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны

В то время, как премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис будучи гораздо крепче, чем это было во время кризиса в 2008 году, Национальный банк продал 350 млн долларов на межбанковском валютном рынке в среду для сдерживания девальвации гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

"Спрос на валюту продолжает существенно превышать предложение, впрочем Национальный банк второй день подряд активно сглаживал курсовые колебания и сегодня продал с этой целью около 350 млн долларов США", - сообщает НБУ.

Пресс-служба Национального банка считает, что ухудшение настроений на финансовых рынках обусловлено психологическим фактором из-за распространения коронавируса, в то же время с точки зрения экономических показателей его влияние на Украину нейтрально.

Отмечается, что Национальный банк имеет достаточный запас прочности для сглаживания чрезмерных колебаний курса, вызванных нервными настроениями.

Международные резервы Украины на сегодня превышают 26 млрд долларов, поэтому банк готов при необходимости и дальше проводить интервенции по продаже валюты.

Как сообщали Українськi Новини, Национальный банк продал 250 млн долларов на межбанковском валютном рынке во вторник для сглаживания чрезмерных колебаний курса.

Кроме того, Шмыгаль заявил, что Украине осталось выполнить 2 условия Международного валютного фонда для дальнейшего продолжения сотрудничества.

Тем временем, курс гривны на межбанковском валютном рынке понизился после снижения во вторник на 43 коп., в среду на 32 коп. до 25,72 UAH/USD.