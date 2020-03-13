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13 марта 2020, пятница, 05:35 896
Финансы 2020-03-13T05:35:01+02:00
Українські Новини
Гривна упала в цене. НБУ обнародовал курс валют на выходные

Гривна упала в цене. НБУ обнародовал курс валют на выходные

Ярина Вацяк
Курс гривны, Курс валют, Курс НБУ, курс рубля, курс доллара, Курс евро
Курс валют
Курс валют

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 марта, на 23,40 коп. до 25,8580 UAH/USD несмотря на то, что НБУ 11 марта продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 марта, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
1 фунт стерлингов 32,7466
1 доллар США 25,8580
1 швейцарский франк 27,5378
10 иен 2,4830
10 российских рублей 3,4545
1 евро 29,0540
 
Как сообщали Українські Новини, в Нацбанке заявили что коронавирус может привести к замедлению экономической активности в Украине.

Кроме того, инвестбанкиры рассказали, как мировой кризис повлияет на курс гривны.

В четверг курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился на 29 коп. до 26,01 UAH/USD.

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис. 

Также Шмыгаль заявил, что Украине осталось выполнить 2 условия Международного валютного фонда для дальнейшего продолжения сотрудничества.

 

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