Гривна упала в цене. НБУ обнародовал курс валют на выходные

Национальный банк понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 13-15 марта, на 23,40 коп. до 25,8580 UAH/USD несмотря на то, что НБУ 11 марта продал $350 млн на межбанке для сдерживания курса гривны.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ понизил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 12 марта, на 31,05 коп. до 25,6240 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам: Официальный курс 1 фунт стерлингов 32,7466 1 доллар США 25,8580 1 швейцарский франк 27,5378 10 иен 2,4830 10 российских рублей 3,4545 1 евро 29,0540 Как сообщали Українські Новини, в Нацбанке заявили что коронавирус может привести к замедлению экономической активности в Украине.

Кроме того, инвестбанкиры рассказали, как мировой кризис повлияет на курс гривны.

В четверг курс гривны на межбанковском валютном рынке снизился на 29 коп. до 26,01 UAH/USD.

Тем временем, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис.

Также Шмыгаль заявил, что Украине осталось выполнить 2 условия Международного валютного фонда для дальнейшего продолжения сотрудничества.