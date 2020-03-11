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11 марта 2020, среда, 20:35 1926
Экономика 2020-03-11T20:42:21+02:00
Українські Новини
Украина входит в финансово-экономический кризис, - Шмыгаль

Украина входит в финансово-экономический кризис, - Шмыгаль

Ярина Вацяк
Кризис, Коронавирус, экономика Украины, Экономический кризис, Денис Шмыгаль
Денис Шмыгаль. Скриншот видео
Денис Шмыгаль. Скриншот видео "Наш"

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина входит в финансово-экономический кризис будучи гораздо крепче, чем это было во время кризиса в 2008 году, а также заяивл, что Украине осталось выполнить 2 условия Международного валютного фонда для дальнейшего продолжения сотрудничества.

Об этом он сообщил во время брифинга по итогам заседания правительства, пишет "Экономическая правда".

"Фактически мы стоим на пороге, а в некоторых странах это уже начало финансового-экономического кризиса. Украина сейчас в этот кризис мировой входит, будучи гораздо крепче, чем это было в 2008 году. У нас, как никогда большая ликвидность в банках, высокие золотовалютные запасы, у нас есть запас по бюджетному курсу, который запланирован. У нас довольно позитивный диалог с МВФ. ...Положительной является оценка экспортеров относительно дополнительных возможностей, которые открываются для них. И еще есть ряд факторов, которые с одной стороны кризисные, а с другой стороны - являются возможностями для наших производителей", - сообщает Шмыгаль.

Премьер заявил, что правительство готово встретить два кризиса - экономический и вирусный.

"Пока я не буду утешать, и говорить, что от кризиса мы выиграем ... но встретить финансовый кризис мы готовы, так же как готовы встретить кризис связанную с вирусом", - резюмирует глава правительства.

Как сообщали Українські Новини, ранее советник Владимира Зеленского заявил, что украинский народ морально готов к хаосу переходного периода.

Тем временем председатель политической партии "Национальный корпус" Андрей Билецкий заяивл, что мир на пороге глобального кризиса, к которому Украина совершенно не готова.

За неделю мировая экономика потеряла 9 трлн долларов из-за коронавируса.

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