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16 березня 2020, понеділок, 06:20 14
Фінанси 2020-03-16T08:00:02+02:00
Українські Новини
Після вихідних гривня продовжила свій рух вниз. Довідкове значення курсу від НБУ

Після вихідних гривня продовжила свій рух вниз. Довідкове значення курсу від НБУ

Кира Молчанова
Курс валют, Курс НБУ, курс долара, курс гривні, прогноз курсу валют
Гривні і долари. Фото: pixabay
Гривні і долари. Фото: pixabay

Поки S&P Global Ratings прогнозує зростання ВВП України з 2,5% при інфляції 4% і курсі гривні 25,3 UAH/USD на кінець 2020 року, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 16 березня, на 25,82 коп. до 26,0668 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 13-15 березня, на 22,85 коп. до 25,8086 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 12 березня на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 220 млн доларів для стримування девальвації в четвер, 12 березня.

11 березня Національний банк продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічну кризу.

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