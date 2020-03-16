Після вихідних гривня продовжила свій рух вниз. Довідкове значення курсу від НБУ

Поки S&P Global Ratings прогнозує зростання ВВП України з 2,5% при інфляції 4% і курсі гривні 25,3 UAH/USD на кінець 2020 року, Національний банк знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 16 березня, на 25,82 коп. до 26,0668 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив довідкове значення офіційного курсу гривні, що відповідає середньозваженому курсу угод, що встановлюється ним на 13-15 березня, на 22,85 коп. до 25,8086 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, у п'ятницю курс продажу готівкового долара знизився в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 порівняно з 12 березня на 6,10 коп. до 26,6259 UAH/USD, курс купівлі підвищився на 13,87 коп. до 25,9147 UAH/USD.

Тим часом, Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку 220 млн доларів для стримування девальвації в четвер, 12 березня.

11 березня Національний банк продав $350 млн на міжбанку для стримування курсу гривні.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна входить у фінансово-економічну кризу.