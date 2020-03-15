подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • В конце 2020 в Украине прогнозируют рост ВВП, курс 25,3 UAH/USD и инфляцию 4%, - S&P
15 марта 2020, воскресенье, 15:18 834
Экономика 2020-03-15T16:00:01+02:00
Українські Новини
В конце 2020 в Украине прогнозируют рост ВВП, курс 25,3 UAH/USD и инфляцию 4%, - S&P

В конце 2020 в Украине прогнозируют рост ВВП, курс 25,3 UAH/USD и инфляцию 4%, - S&P

Таня Войтюк
Экономика, Курс валют, Инфляция, ВВП, рост ввп, курс доллара
ВВП. Фото: inpress.ua
ВВП. Фото: inpress.ua

S&P Global Ratings прогнозирует рост ВВП Украины 2,5% при инфляции 4% и курсе гривны 25,3 UAH/USD на конец 2020 года.

Об этом говорится в сообщении агентства, передают Українські Новини.

"По нашим прогнозам, в 2020-2023 рост реального ВВП в среднем будет составлять 3%. С нашей точки зрения, Украине придется привлекать больше иностранных инвестиций для того, чтобы добиться более значительного и устойчивого экономического роста. В этом контексте текущие законодательные усилия правительства по эффективному проведению земельной реформы могут способствовать повышению темпов экономического роста до уровня выше прогнозируемого в настоящее время — так же, как и улучшение бизнес-среды", - говорится в нем.

При этом рост ВВП в 2021 году прогнозируется на уровне 3,2% в 2022 – 3% и 2023 – 3%.

При этом инфляция в текущем году прогнозируется на уровне 4%, в 2021 – 5,5% и в 2022 и 2023 годах – по 5%.

"На долю нерезидентов приходится около четверти облигаций, номинированных в гривнах и выпущенных на внутреннем рынке без учета вложений НБУ. Массовый уход этих инвесторов с финансового рынка может усилить давление на обменный курс гривны в случае реализации стрессового сценария. Более того, мы отмечаем, что, несмотря на двузначный рост поступлений по СТО в последние три года в годовом исчислении, они в значительной степени зависят от колебаний цен на сырьевых рынках", - отмечают в агентстве.

Обменный курс гривны на конец текущего года прогнозируется на уровне 25,3 UAH/USD, на конец 2021 – 25,5 UAH/USD, 2022 – 26,5 UAH/USD, 2023 - 27 UAH/USD.

Вместе с тем международные резервы на конец текущего года согласно прогнозу составят 27,728 млрд долларов, в 2021 – 30,191 млрд долларов, в 2022 – 31,387 млрд долларов и в 2023 – 32,758 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк понизил справочное значение официального курса гривны, соответствующего средневзвешенному курсу сделок, устанавливаемое им на 16 марта, на 25,82 коп. до 26,0668 UAH/USD.

Ранее Минэкономики оценило падение ВВП в 0,5% в январе.

Больше новостей о: Экономика Курс валют Инфляция ВВП рост ввп курс доллара

Из-за коронавируса Великобритания выделит $39 млрд...
Курс НБУ: гривна продолжает падать...
НБУ может пересмотреть прогноз инфляции из-за коро...
Минэкономики оценило падение ВВП в январе...
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус
Join Up собирается вернуть своих туристов на следующей неделе
Новости
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
Луший карантин - пересидеть в Египте. В отели с застрявшими украинцами продолжают заселять туристов 16:31
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Коронавирус, грипп и ОРВИ. Что у них общего 15:39 Инфографика
В конце 2020 в Украине прогнозируют рост ВВП, курс 25,3 UAH/USD и инфляцию 4%, - S&P 15:18
больше новостей
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
За сутки в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч. Данные на 14 марта 08:22 Инфографика
Онлайн-трансляции богослужений и дистанция в 1,5 м. Минздрав дал рекомендации для религиозных организаций 07:40
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Вакарчука подозревают в отмывании миллионных гонораров через Виргинские острова, - СМИ 19:58 Документ
Разновидности коронавируса и где он распространяется: доктор Комаровский дал советы при эпидемии 08:00
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
больше новостей
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok