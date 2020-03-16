Днем потеплеет, а ночью до -12: какой будет погода в начале недели

На выходных в Украине, как обещали синоптики, существенно похолодало, в некоторых областях выпал снег, а в Киев ворвался сильный морозный ветер. После потепления в начале марта холодная погода сохранится и в начале недели, и в понедельник 16 марта ожидаются заморозки местами до -12 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

В Киеве в понедельник будет ясно, без осадков, ветер Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-5 градусов, днем +6…+8 градусов.

Карта погоды в Киеве и области. Фото: meteo.gov.ua

На западе Украины ожидается небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, днем ​​+6…+11. В Карпатах без осадков, температура воздуха ночью -7...-12, днем ​​+2...-3. В Моршине без осадков, температура воздуха ночью -5...-7, днем ​​+8…+10. В Трускавце без осадков, температура воздуха ночью -4…-6, днем +​​9...+11 градусов. В Сваляве без осадков, температура воздуха ночью -2...-4, днем ​​+8…+10 градусов.

На севере Украины ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, днем ​​+4...+9. В центре Украины будет также небольшая облачность и без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -3...-8, днем +​​4...+9. В восточных областях – небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м с. Температура воздуха ночью -3...-8, днем ​​+2…+7.

В южных областях также небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м с. Температура воздуха ночью -2...-7, днем ​​+4...+9. В Крыму небольшая облачность. Без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -1...-6, днем ​​+4...+9.

В Ялте – без осадков. Температура ночью 0...-2, днем +​​6...+8.

Карта погоды в Украине на 16 марта. Фото: meteo.gov.ua

Как сообщали Українські Новини, по прогнозам Гидрометцентра заморозки в Украине начнутся со второй половины марта и продержатся как минимум две недели до апреля. А тем временем синоптики обещают летом 2020 года переменчивую погоду с ливнями, ураганами и рекордной жарой. Кроме того, европейские эксперты также не радуют прогнозами и допускают, что глобальные климатические изменения угрожают сельскому хозяйству.