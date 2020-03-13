НБУ поддержит кредитами пострадавший из-за коронавируса бизнес

Национальный банк согласился поддержать кредитами пострадавший из-за коронавируса бизнес.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Национальный банк согласился поддержать мою инициативу разработать программу поддержки бизнеса и населения Украины", - сказал он.

Президент также отметил, что поручил Госслужбе по контролю за качеством продуктов осуществлять тщательный контроль воды.

Как сообщали Українські Новини, Украина закроет границу для иностранцев, а также с 17 марта прекратит авиасообщения с другими странами.

Помимо этого, авиакомпания МАУ прекращает с 11 марта перелеты в Италию, где в Европе зафиксированна самая большая вспышка коронавируса.

Также и работающим украинцам гарантируют выплаты по больничным в связи с карантином в Украине.

Также Українські Новини писали о том, что делать украинцам в случае отказа проверять на коронавирус.