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13 марта 2020, пятница, 22:32 654
Политика 2020-03-13T22:32:12+02:00
Українські Новини
НБУ поддержит кредитами пострадавший из-за коронавируса бизнес

НБУ поддержит кредитами пострадавший из-за коронавируса бизнес

Ольга Фандорина
НБУ, Бизнес, Пандемия коронавируса, Кредиты для бизнеса

Национальный банк согласился поддержать кредитами пострадавший из-за коронавируса бизнес.

Об этом Президент Владимир Зеленский сказал в видеообращении, передают Українськi Новини.

"Национальный банк согласился поддержать мою инициативу разработать программу поддержки бизнеса и населения Украины", - сказал он.

Президент также отметил, что поручил Госслужбе по контролю за качеством продуктов осуществлять тщательный контроль воды.

Как сообщали Українські Новини, Украина закроет границу для иностранцев, а также с 17 марта прекратит авиасообщения с другими странами.

Помимо этого, авиакомпания МАУ прекращает с 11 марта перелеты в Италию, где в Европе зафиксированна самая большая вспышка коронавируса.

Также и работающим украинцам гарантируют выплаты по больничным в связи с карантином в Украине.

Также Українські Новини писали о том, что делать украинцам в случае отказа проверять на коронавирус.

На данный момент в Украине подтвердили три случая заражения коронавирусом. Это мужчина из Черновицкой области и женщина из Житомирской.

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