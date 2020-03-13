МАУ с понедельника отменяет рейсы в Италию

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет рейсы в 16 стран из-за ограничительных мер местных властей в связи с распространением коронавируса, и также намерена приостановить рейсы из Киева в Рим и Милан (оба - Италия) с 15 марта.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Ввиду обострения ситуации в Италии, связанной с распространением Covid-19, МАУ приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан", - сказано в нем.

Согласно сообщению, рейсы PS305/306 между Киевом и Римом будут отменены в период с 15 марта по 8 апреля, рейсы PS311/312 между Киевом и Миланом - с 15 марта по 14 апреля.

Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возврата средств за билет по месту приобретения билета.

В связи с большим количеством обращений к авиакомпании по всем каналам коммуникации время ожидания ответа пока существенно выше, чем обычно. Пассажиров, у которых дата вылета запланирована после 15 апреля компания просит по возможности отложить обращение в контакт-центр по несрочным вопросам.

Ранее Українськi Новини писали о том, что делать пассажирам в случае отмены рейса.

Помимо МАУ другие авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом, в том числе ирландский лоукост Ryanair и украинский лоукост SkyUp Airlines.