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13 марта 2020, пятница, 17:06 471
Общество 2020-03-13T17:07:25+02:00
Українські Новини
МАУ с понедельника отменяет рейсы в Италию

МАУ с понедельника отменяет рейсы в Италию

Таня Войтюк
Италия, МАУ, Коронавирус, Отмена рейсов, коронавирус в Италии
МАУ отменяет рейсы в Италию. Фото: flickr
МАУ отменяет рейсы в Италию. Фото: flickr

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) отменяет рейсы в 16 стран из-за ограничительных мер местных властей в связи с распространением коронавируса, и также намерена приостановить рейсы из Киева в Рим и Милан (оба - Италия) с 15 марта.

Об этом говорится в сообщении МАУ, передают Українськi Новини.

"Ввиду обострения ситуации в Италии, связанной с распространением Covid-19, МАУ приостанавливает выполнение рейсов из Киева в Рим и Милан", - сказано в нем.

Согласно сообщению, рейсы PS305/306 между Киевом и Римом будут отменены в период с 15 марта по 8 апреля, рейсы PS311/312 между Киевом и Миланом - с 15 марта по 14 апреля.

Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться для переоформления или возврата средств за билет по месту приобретения билета.

В связи с большим количеством обращений к авиакомпании по всем каналам коммуникации время ожидания ответа пока существенно выше, чем обычно. Пассажиров, у которых дата вылета запланирована после 15 апреля компания просит по возможности отложить обращение в контакт-центр по несрочным вопросам.

Ранее Українськi Новини писали о том, что делать пассажирам в случае отмены рейса.

Помимо МАУ другие авиакомпании отменяют рейсы в страны с коронавирусом, в том числе ирландский лоукост Ryanair и украинский лоукост SkyUp Airlines. 

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