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13 марта 2020, пятница, 20:40 199 Инфографика
Медицина 2020-03-13T20:42:08+02:00
Українські Новини
Что делать украинцам в случае отказа проверять на коронавирус: рекомендации Минздрава

Что делать украинцам в случае отказа проверять на коронавирус: рекомендации Минздрава

Таня Войтюк
Минздрав, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса, коронавирус у украинцев
Проверка на коронавирус. Фото: freepik
Проверка на коронавирус. Фото: freepik

На фоне того, что на коронавирус в Украине проверили лишь 55 человек, Минздрав посоветовал украинцам, которых медики отказываются проверять на коронавирус, сохранять спокойствие и обратиться к семейному врачу.

Об этом на брифинге заявил представитель ведомства Игорь Кузин во время брифинга.

По словам представителя министерства здравоохранения Украины, проверка на коронавирус осуществляется врачами исключительно при наличии явных симптомов заболевания. В случае, если медик отказывается совершать такую проверку, это означает, что вероятность инфицирования опасным вирусом является незначительной.

Симптомы коронавирусаСимптомы коронавируса

Также Кузин посоветовал украинцам при необходимости обращаться к семейному врачу, а если такого нет - подписать декларацию. В Минздраве отметили, что при наличии у себя подозрения на коронавирус, украинцам необходимо вызвать бригаду скорой помощи и изолировать себя от окружающих.

В то же время, если украинцы стали свидетелями злоупотреблений со стороны медиков, то им необходимо обратиться на горячую линию Минздрава по номеру 0-800-505-201.

Как сообщали Українські Новини, Украина полностью закрывает авиасообщение с другими странами.

Тем временем в Киеве усилили противоэпидемические мероприятия. Будут дезинфицировать жилые дома и транспорт.

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