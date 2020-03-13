підписатися на розсилку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
  • Новини
  • Політика
  • НБУ підтримає кредитами потерпілий через коронавіруса бізнес
13 березня 2020, пʼятниця, 22:32 4
Політика 2020-03-13T22:35:33+02:00
Українські Новини
НБУ підтримає кредитами потерпілий через коронавіруса бізнес

НБУ підтримає кредитами потерпілий через коронавіруса бізнес

Ольга Фандорина
НБУ, Бізнес, Коронавірус, Пандемія коронавірусу

Національний банк погодився підтримати кредитами потерпілий через коронавірус бізнес.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Національний банк погодився підтримати мою ініціативу розробити програму підтримки бізнесу і населення України", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що доручив Держслужбі з контролю за якістю продуктів здійснювати ретельний контроль води.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закриє кордон для іноземців а також з 17 березня припинить авіасполучення з іншими країнами.

Крім цього, авіакомпанія МАУ припиняє з 11 березня перельоти в Італії де Європі зафіксований найбільший спалах коронавіруса.

Також і українцям гарантують виплати за лікарняними у зв'язку з карантином в Україні.

Також Українські Новини писали про те, що робити українцям у разі відмови перевіряти на коронавірус.

На даний момент в Україні підтвердили три випадки зараження коронавірусом. Це чоловік з Чернівецької області і жінка з Житомирщини.

Більше новин про: НБУ Бізнес Коронавірус Пандемія коронавірусу

Не будемо чекати офіційної сотні або тисячі хворих, – Зеленський розповів про рішення РНБО стосовно коронавирусу
Україна повністю закриває авіасполучення з іншими країнами
Новини
НБУ підтримає кредитами потерпілий через коронавіруса бізнес 22:32
Володимир Зеленський
Не будемо чекати офіційної сотні або тисячі хворих, – Зеленський розповів про рішення РНБО стосовно коронавирусу 21:58
Прем'єр-міністр Матеуш Моравецький. Скріншот: pscp
Польща закриває кордони і вводить жорсткі заборони по всій країні 21:46
Всім націоналістам, що напали на Сивохо, суд обрав запобіжні заходи 21:43
Ізоляція і покарання за порушення карантину: МОЗ показав закон про коронавірус 20:41
більше новин
У Польщі трапилася перша смерть від коронавіруса: померла жінка 14:36
Як зробити спиртовмісний антисептик для рук: рекомендації ВООЗ 20:15
Кандидат в нардепи звернулася до Президента із закликом перенести вибори на 179 окрузі через коронавірус 10:59
Дороги пропонували укладати тротуарною плиткою, - "Укравтодор" про критику тендерної методички 10:31
Співробітники птахофабрики "Курганський бройлер" працюють в небезпечних умовах, - ексдиректор 13:21
більше новин
У Мінську домовилися створити орган, який зафіксує суб'єктність ОРДЛО, — ЗМІ 14:45 Документ
Скільки у нас пневмоній - не має значення зовсім, - міністр охорони здоров'я 11:16
Глава МАУ звинуватив у брехні Антона Гуру, який спровокував паніку навколо рейсу "Мілан-Київ" 18:26
В Україні підтвердили два нових випадки коронавірусу 19:03
На коронавірус перевіряють ще одного українця, що приїхав з Європи 12:45
більше новин
В Україні зафіксували першу смерть від коронавірусу в Житомирській області
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok