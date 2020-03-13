НБУ підтримає кредитами потерпілий через коронавіруса бізнес

Національний банк погодився підтримати кредитами потерпілий через коронавірус бізнес.

Про це Президент Володимир Зеленський сказав у відеозверненні, передають Українські Новини.

"Національний банк погодився підтримати мою ініціативу розробити програму підтримки бізнесу і населення України", - сказав він.

Зеленський також зазначив, що доручив Держслужбі з контролю за якістю продуктів здійснювати ретельний контроль води.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закриє кордон для іноземців а також з 17 березня припинить авіасполучення з іншими країнами.

Крім цього, авіакомпанія МАУ припиняє з 11 березня перельоти в Італії де Європі зафіксований найбільший спалах коронавіруса.

Також і українцям гарантують виплати за лікарняними у зв'язку з карантином в Україні.

Також Українські Новини писали про те, що робити українцям у разі відмови перевіряти на коронавірус.