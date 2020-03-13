Работающим украинцам гарантируют выплаты по больничным в связи с карантином в Украине

В Украине с 12 марта ввели карантин из-за коронавируса, на время которого украинцам порекомендовали работать дистанционно. В связи с этим работники по-прежнему будут получать выплаты в случае временной нетрудоспособности при обнаружении симптомов ОРВИ или подозрения на коронавирус.

Об этом сообщает Фонд социального страхования.

Согласно данным, Фонд профинансирует помощь по временной потере трудоспособности, которая компенсирует застрахованному потерянный за время лечения заработок. При этом отмечается, что размер выплат по больничным зависит от продолжительности страхового стажа и определяется среднедневной заработной платой работника.

Денежная помощь выплачивается с шестого дня временной нетрудоспособности и до выздоровления. Кроме того, в случае болезни ребенка до 14 лет Фонд компенсирует утраченный за это время заработок родителей, начиная с первого дня ухода.

В зависимости от страхового стажа размер пособия составляет: