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13 марта 2020, пятница, 21:59 1306
Президент 2020-03-13T22:19:45+02:00
Українські Новини
Не будем ждать официальной сотни или тысячи больных, – Зеленский сообщил о решении СНБО о коронавирусе

Не будем ждать официальной сотни или тысячи больных, – Зеленский сообщил о решении СНБО о коронавирусе

Таня Войтюк
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В связи со случаями заболеваниями коронавируса в Украине и первым случаем смертельного исхода, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за коронавируса в Украине. 

Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам.

Президент призвал украинцев успеть вернуться в Украину в течении следующих трех дней. Все вернувшиеся пройдут проверку и в случае обнаружения симптомов коронавируса будут отправлены на обсервацию. Он также сообщил, что всем гражданам рекомендуется на время отказаться от туристических путешествий за границу.

Зеленский также призвал всех пенсионеров оставаться дома в самоизоляции, а всех остальных не поддаваться панике и критически мыслить. 

Все эти методы вводятся с целью предотвращения распространения коронавируса на территорию Украины.

Как сообщали Українські Новини, Украина закроет границу для иностранцев, а также с 17 марта прекратит авиасообщения с другими странами.

Помимо этого, авиакомпания МАУ прекращает с 11 марта перелеты в Италию, где в Европе зафиксированна самая большая вспышка коронавируса.

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Не будем ждать официальной сотни или тысячи больных, – Зеленский сообщил о решении СНБО о коронавирусе
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