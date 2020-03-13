Не будем ждать официальной сотни или тысячи больных, – Зеленский сообщил о решении СНБО о коронавирусе

В связи со случаями заболеваниями коронавируса в Украине и первым случаем смертельного исхода, Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о решении Совета национальной безопасности и обороны Украины из-за коронавируса в Украине.

Об этом он сообщил в видеообращении к украинцам.

Президент призвал украинцев успеть вернуться в Украину в течении следующих трех дней. Все вернувшиеся пройдут проверку и в случае обнаружения симптомов коронавируса будут отправлены на обсервацию. Он также сообщил, что всем гражданам рекомендуется на время отказаться от туристических путешествий за границу.

Зеленский также призвал всех пенсионеров оставаться дома в самоизоляции, а всех остальных не поддаваться панике и критически мыслить.

Все эти методы вводятся с целью предотвращения распространения коронавируса на территорию Украины.

Как сообщали Українські Новини, Украина закроет границу для иностранцев, а также с 17 марта прекратит авиасообщения с другими странами.

Помимо этого, авиакомпания МАУ прекращает с 11 марта перелеты в Италию, где в Европе зафиксированна самая большая вспышка коронавируса.