Европа стала эпицентром пандемии коронавируса, — ВОЗ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Сообщается, что в настоящее время Европа стала эпицентром пандемии COVID19, в которой зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в остальном мире, за исключением Китая.

"В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии", - говорится в сообщении.

Европа превратилась в эпицентр вспышки

Как сообщали Українські Новини, в связи с коронавирусом Украина закроет границу для иностранцев.

Тем временем в Украине выделят 100 миллионов гривен на товары, работы и услуги по борьбе с коронавирусом.

Напомним, Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и Українські Новини писали, в каких больницах можно бесплатно провериться на наличие COVID19. Тест-системы доступны в 7 больницах.