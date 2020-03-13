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13 марта 2020, пятница, 19:10 66
Европа 2020-03-13T19:11:54+02:00
Українські Новини
Европа стала эпицентром пандемии коронавируса, — ВОЗ

Европа стала эпицентром пандемии коронавируса, — ВОЗ

Таня Войтюк
Пандемия, Эпицентр, Коронавирус, коронавирус в Европе, Коронавирус в мире, Пандемия коронавируса
Карта коронавируса. Фото: gisanddata.maps.arcgis.com
Карта коронавируса. Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

В то время как в США могут объявить чрезвычайное положение, Европа стала центром пандемии нового типа коронавируса COVID-19, от осложнений после которого в Украине  умерла пенсионерка в Житомирской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.

Сообщается, что в настоящее время Европа стала эпицентром пандемии COVID19, в которой зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в остальном мире, за исключением Китая.

"В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии", - говорится в сообщении.

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