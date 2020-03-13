Европа стала эпицентром пандемии коронавируса, — ВОЗ

В то время как в США могут объявить чрезвычайное положение, Европа стала центром пандемии нового типа коронавируса COVID-19, от осложнений после которого в Украине умерла пенсионерка в Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Всемирной организации здравоохранения в Twitter. Сообщается, что в настоящее время Европа стала эпицентром пандемии COVID19, в которой зарегистрировано больше случаев и смертей, чем в остальном мире, за исключением Китая. "В настоящее время ежедневно регистрируется больше случаев, чем в разгар эпидемии", - говорится в сообщении. Европа превратилась в эпицентр вспышки Как сообщали Українські Новини, в связи с коронавирусом Украина закроет границу для иностранцев. Тем временем в Украине выделят 100 миллионов гривен на товары, работы и услуги по борьбе с коронавирусом. Напомним, Киев заказал еще 100 тыс. экспресс-тестов на коронавирус и Українські Новини писали, в каких больницах можно бесплатно провериться на наличие COVID19. Тест-системы доступны в 7 больницах.