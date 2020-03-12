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12 марта 2020, четверг, 19:03 1372 Обновляется
Медицина 2020-03-12T19:16:47+02:00
Українські Новини
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса

В Украине подтвердили два новых случая коронавируса

Ярина Вацяк
Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус у украинцев
Коронавирус. Скриншот NBC News
Коронавирус. Скриншот NBC News

Министерство здравоохранения сообщает о двух новых подтвержденных случаях коронавируса в Украине в то время, как в стране Кабинет Министров ввел карантин для предотвращения распространения Covid-19.

Информацию о лабораторно подтвержденных случаях на территории страны сообщили в Минздраве Украины в официальном Telegram-канале.

"В Украине зафиксировано два новых случая коронавирусной инфекции - у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины с Черновцкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней", - говорится в сообщении.

Также в Минздраве сообщили, что пациенты изолированы, им предоставляется симптоматическое лечение, проводится работа с контактами.

Ранее в Украине был зафиксирован 1 случай коронавируса COVID-19 у мужчины в Черновцах, на данный момент его состояние удовлетворительное.

Как сообщали Українськi Новини, по сотоянию на 12 марта в Италии за сутки больше 2 тыс. новых зараженных коронавирусом

Тем временем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) официально объявили коронавирус COVID19 пандемией.

 

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