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13 марта 2020, пятница, 23:45 130
Президент 2020-03-13T23:45:15+02:00
Українські Новини
Зеленский объявил, что запретил митинги для охраны здоровья украинцев

Зеленский объявил, что запретил митинги для охраны здоровья украинцев

Ольга Фандорина
Запрет, Владимир Зеленский, коронавирус в Украине, Пандемия коронавируса
Владимир Зеленский. Скриншот трансляции Офиса президента
Владимир Зеленский. Скриншот трансляции Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что запрет на митинги прекратится, как только в Украине стабилизируется ситуация с пандемией коронавируса, передают Українські Новини. 

"Также хочу обратиться к некоторым политикам. Если бы мы боялись мысли общества, боялись митингов, мы бы не открывали Банковую. Временный запрет массовых мероприятий - это не посягательство на конституционное право на протест, это забота о здоровье украинцев", - заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

Он отметил, что митинги будут разрешены после того, как ситуация стабилизируется и заболеваний станет меньше.

Президент также попросил руководителей предприятий обеспечить работникам возможность выполнять свои обязанности дистанционно, особенно родителям детей, которым не с кем остаться.

Как сообщали Українські Новини, Украина закроет границу для иностранцев, а также с 17 марта прекратит авиасообщения с другими странами.

Помимо этого, авиакомпания МАУ прекращает с 11 марта перелеты в Италию, где в Европе зафиксированна самая большая вспышка коронавируса.

Также и работающим украинцам гарантируют выплаты по больничным в связи с карантином в Украине.

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