На границе со Словенией застряла сотня украинцев, которые возвращались домой из Италии в то время, как Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проводит заседание, на котором рассмотрит вопросы закрытия государственной границы и прекращения авиационного сообщения с рядом иностранных государств.

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"На границе со Словенией застряла сотня украинцев. Они возвращались домой из Италии, но словенские пограничники приняли решение не пропускать их через границу из-за введения особых мер в связи с пандемией", - говорится в нем.

Кроме того, отмечается, что у украинцев могут быть проблемы из-за истекающего строка паспорта.

"У большинства из этих людей истекает срок годности биометрических паспортов, и они рискуют быть депортироваными и получить запрет на въезд в страны ЕС", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини,12 марта в Украине подтвердили еще 2 случая заражения COVID-19. Инфекции обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины с Черновцкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

13 марта в Житомирской области 71-летнюю женщину, у которой обнаружили коронавирус, подключили к аппарату искусственного дыхания. COVID-19 у нее обнаружили после возвращения с Польши.