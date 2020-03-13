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13 марта 2020, пятница, 13:48 245
Внешняя политика 2020-03-13T14:04:20+02:00
Українські Новини
На границе со Словенией застряла сотня украинцев

На границе со Словенией застряла сотня украинцев

Ярина Вацяк
Словения, Коронавирус, коронавирус в Украине, коронавирус в Европе
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Коронавирус. Скриншот видео CBS News

На границе со Словенией застряла сотня украинцев, которые возвращались домой из Италии в то время, как Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проводит заседание, на котором рассмотрит вопросы закрытия государственной границы и прекращения авиационного сообщения с рядом иностранных государств.

Об этом гооврится в Telegram-канале  "CORONAVIRUS | КОРОНАВИРУС | ЭКСТРЕННО"

"На границе со Словенией застряла сотня украинцев. Они возвращались домой из Италии, но словенские пограничники приняли решение не пропускать их через границу из-за введения особых мер в связи с пандемией", - говорится в нем.

Кроме того, отмечается, что у украинцев могут быть проблемы из-за истекающего строка паспорта.

"У большинства из этих людей истекает срок годности биометрических паспортов, и они рискуют быть депортироваными и получить запрет на въезд в страны ЕС", - сказано в сообщении.

Как сообщали Українські Новини,12 марта в Украине подтвердили еще 2 случая заражения COVID-19. Инфекции обнаружили у женщины пенсионного возраста из Житомирской области и у мужчины с Черновцкой области, жена которого находилась в Италии в течение последних 14 дней.

13 марта в Житомирской области 71-летнюю женщину, у которой обнаружили коронавирус, подключили к аппарату искусственного дыханияCOVID-19 у нее обнаружили после возвращения с Польши.

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