Не будемо чекати офіційної сотні або тисячі хворих, – Зеленський розповів про рішення РНБО стосовно коронавирусу

Не будемо чекати офіційної сотні або тисячі хворих, – Зеленський розповів про рішення РНБО стосовно коронавиру

У зв'язку з випадками захворювання на коронавірус в Україні і першим випадком смертельного результату, Президент України Володимир Зеленський розповів про рішення Ради національної безпеки і оборони України стосовно коронавірусу та карантину на території України.

Про це він повідомив у відеозверненні до українців.

Президент закликав українців встигнути повернутися в Україну протягом наступних трьох днів. Всі ті, хто повернеться на територію України пройдуть перевірку і в разі виявлення симптомів коронавірусу будуть відправлені на обсервацію. Він також повідомив, що всім громадянам рекомендується на час відмовитися від туристичних подорожей за кордон.

Зеленський також закликав усіх пенсіонерів залишатися вдома в самоізоляції, а всіх інших не піддаватися паніці і критично мислити.

Всі ці методи вводяться з метою запобігання поширення коронавірусу на територію України.

Як повідомляли Українські Новини, Україна закриє кордон для іноземців, а також з 17 березня припинить авіасполучення з іншими країнами.

Крім цього, авіакомпанія МАУ припиняє з 11 березня перельоти в Італію, де в Європі зафіксований найбільший спалах коронавірусу.