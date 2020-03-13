Зеленский заявил, что в аптеках будут маски и экспресс-тесты, а на полках - продукты

Президент Владимир Зеленский призвал поставщиков и магазины не спекулировать на ценах на продукты.

Об этом он сообщил в видеообращении, опубликованном на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Я также прошу поставщиков и розничные сети не спекулировать на ценах на продукты и не наживаться на людях", - сказал Зеленский.

Лидер государства отметил, что Кабинет Министров запретил экспорт средств индивидуальной противовирусной защиты.

"Мы провели беседу с производителями, поставщиками и аптекарями. Существуют вещи, на которых нельзя зарабатывать - это война и здоровье людей. Поэтому маски, дезинфекторы, тесты и другие необходимые средства будут на полках аптек в достаточном количестве и по доступной цене", - подчеркнул Президент.

Политик добавил, что государство простимулирует производство средств индивидуальной защиты.

Как сообщали Українські Новини, Украина закроет границу для иностранцев, а также с 17 марта прекратит авиасообщения с другими странами.

Помимо этого, авиакомпания МАУ прекращает с 11 марта перелеты в Италию, где в Европе зафиксированна самая большая вспышка коронавируса.

Также и работающим украинцам гарантируют выплаты по больничным в связи с карантином в Украине.