У 25-летней винничанки коронавирус не обнаружили

У 25-летней жительницы Винницы, которую сегодня проверяли на коронавирус, заболевание на нашли. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "CORONAVIRUS | КОРОНАВИРУС | ЭКСТРЕННО" "Тест отрицательный: у 25-летней винничанки не подтвердилось подозрение на коронавирус", — говорится в сообщении. Как сообщали Українські Новини, в Украине 13 марта был зфиксирован первый случай смерти из-за коронавируса. На следующий день после выявления 71-летняя женщина умерла. Министерство инфраструктуры сообщило, что закрытие границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 не касается осуществления международных перевозок. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно. Тем временем, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса. В ВОЗ предупредили: инкубационный период коронавируса составляет от 1 до 14 дней от момента заражения до проявления первых симптомов. Глава МАУ Евгений Дыхне обвинил во лжи блогера Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан — Киев".