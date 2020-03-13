У 25-летней винничанки коронавирус не обнаружили

У 25-летней жительницы Винницы, которую сегодня проверяли на коронавирус, заболевание на нашли.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "CORONAVIRUS | КОРОНАВИРУС | ЭКСТРЕННО"

"Тест отрицательный: у 25-летней винничанки не подтвердилось подозрение на коронавирус", — говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, в Украине 13 марта был зфиксирован первый случай смерти из-за коронавируса. На следующий день после выявления 71-летняя женщина умерла.

Министерство инфраструктуры сообщило, что закрытие границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 не касается осуществления международных перевозок.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно.

Тем временем, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

В ВОЗ предупредили: инкубационный период коронавируса составляет от 1 до 14 дней от момента заражения до проявления первых симптомов.

Глава МАУ Евгений Дыхне обвинил во лжи блогера Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан — Киев".