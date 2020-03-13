В Виннице у девушки подозревают коронавирус

В то время, как в Украине официально зарегистрировано три случая заболевания COVID-19, в Виннице у 25-летней девушки, которая вернулась из Польши, подозрение на коронавирус.

Об этом говорится в сообщении Telegram-канала "CORONAVIRUS | КОРОНАВИРУС | ЭКСТРЕННО"

"Винница – подозрение на коронавирус. Девушке 25 лет. Приехала из Польши", - говорится в нем.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло по сравнению с данными на 12 марта на 7 733 до 131 851 человек.

Также сообщали о наиболее распространенных симптомамах COVID-19 и что делать, если заподозрили их у себя, а также, что нужно знать родителям о COVID-19.

В свою очередь Министерство здравоохранения опровергает информацию о запрете приема пациентов с симптомами гриппа и респираторных заболеваний частными больницами.

Тем временем министр здравоохранения Илья Емец, который считает, что статистика заболеваемости пневмонией не имеет значения, поэтому ее не ведут, выступил за созыв внеочередного заседания Верховной Рады для голосования за законопроект, который предусматривает меры по защите Украины от противодействия коронавируса SARS-CoV-2.