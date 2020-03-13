В Радомышле проводят дезинфекцию церкви, в которой молилась умершая от коронавируса женщина. Фотографию выложила на своей странице в Facebook начальница отдела агитационно-пропагандистской работы в Управлении ДСНС Украины в Житомирской области Ирина Романюк. Для того, чтобы провести работы, спасатели надели средства биологической защиты. Радомышль. Фото: Facebook \\ Ira Romanyuk Кроме того, работы проводят вокруг церкви. Радомышль. Фото: Facebook \\ Ira Romanyuk Как сообщали Українські Новини, в Украине 13 марта был зфиксирован первый случай смерти из-за коронавируса. На следующий день после выявления 71-летняя женщина умерла. Министерство инфраструктуры сообщило, что закрытие границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 не касается осуществления международных перевозок. Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно. Тем временем, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса. В ВОЗ предупредили: инкубационный период коронавируса составляет от 1 до 14 дней от момента заражения до проявления первых симптомов. Глава МАУ Евгений Дыхне обвинил во лжи блогера Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан — Киев".