Фото дня: В церкви, где молилась умершая от коронавируса украинка, прошла дезинфекция

В Радомышле проводят дезинфекцию церкви, в которой молилась умершая от коронавируса женщина.

Фотографию выложила на своей странице в Facebook начальница отдела агитационно-пропагандистской работы в Управлении ДСНС Украины в Житомирской области Ирина Романюк.

Для того, чтобы провести работы, спасатели надели средства биологической защиты.

Радомышль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk

Кроме того, работы проводят вокруг церкви.

Радомышль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk

Как сообщали Українські Новини, в Украине 13 марта был зфиксирован первый случай смерти из-за коронавируса. На следующий день после выявления 71-летняя женщина умерла.

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