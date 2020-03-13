подписаться на рассылку
25.85 26.67
28.75 30.05
˟
13 марта 2020, пятница, 18:44 131 Фото
Общество 2020-03-13T18:49:44+02:00
Українські Новини
Фото дня: В церкви, где молилась умершая от коронавируса украинка, прошла дезинфекция

Фото дня: В церкви, где молилась умершая от коронавируса украинка, прошла дезинфекция

Кира Молчанова
Фотографии, Фото дня, коронавирус в Украине, Радомышль, Коронавирус в Радомышле
Радомышль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk
Радомышль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk

В Радомышле проводят дезинфекцию церкви, в которой молилась умершая от коронавируса женщина.

Фотографию выложила на своей странице в Facebook начальница отдела агитационно-пропагандистской работы в Управлении ДСНС Украины в Житомирской области Ирина Романюк.

Для того, чтобы провести работы, спасатели надели средства биологической защиты.

Радомышль. Фото: Facebook \ Ira RomanyukРадомышль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk

Кроме того, работы проводят вокруг церкви.

Радомышль. Фото: Facebook \ Ira RomanyukРадомышль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk

Как сообщали Українські Новини, в Украине 13 марта был зфиксирован первый случай смерти из-за коронавируса. На следующий день после выявления 71-летняя женщина умерла.

Министерство инфраструктуры сообщило, что закрытие границы для предотвращения распространения коронавируса Covid-19 не касается осуществления международных перевозок.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить коронавирус COVID-19 в Европейском союзе невозможно.

Тем временем, ВОЗ официально объявила пандемию коронавируса.

В ВОЗ предупредили: инкубационный период коронавируса составляет от 1 до 14 дней от момента заражения до проявления первых симптомов. 

Глава МАУ Евгений Дыхне обвинил во лжи блогера Антона Гуру, спровоцировавшего панику вокруг рейса "Милан — Киев".

 

Больше новостей о: Фотографии Фото дня коронавирус в Украине Радомышль Коронавирус в Радомышле

В Китае на кота одели маску, чтобы защитить от кор...
В Радомышле установят "коронавирусные" блокпосты, ...
Упал кислород в крови, - в МОЗ рассказали о состоя...
В Черновицкой области госпитализировали женщину с ...
В Житомирской области умерла пенсионерка из-за коронавируса
Украина закрывает границы из-за пандемии коронавируса
Новости
Европа стала эпицентром пандемии коронавируса, — ВОЗ 19:10
В США могут объявить чрезвычайное положение 18:47
Радомышль. Фото: Facebook \ Ira Romanyuk
Фото дня: В церкви, где молилась умершая от коронавируса украинка, прошла дезинфекция 18:44 Фото
В Черновицкой области госпитализировали женщину с симптомами коронавируса 18:38
Адвокат раскрыл подробности записей из кабинета Трубы 18:20
больше новостей
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Платежки за коммуналку пересчитают
Киевляне в марте получат новые платежки c перерасчетом: как они выглядят 05:00
Самые высокие пенсии получают судьи и военные. В ПФУ отчитались о размере выплат и количестве пенсионеров 06:00 Инфографика
Женщину с коронавирусом подключили к аппарату вентиляции легких 10:32
В Украине подтвердили два новых случая коронавируса 19:03
больше новостей
Украина эвакуирует украинцев из Италии через Рим сегодня-завтра 14:05
Трудовой стаж можно удвоить: в ПФУ объяснили, на каких работах год считают за два 05:30 Инфографика
Венедиктовой в феврале начислили 63 тыс. гривен денежной компенсации 07:45 Документ
Кабмин уволил 4 замов Министра культуры 17:17
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных полицией во время срыва презентации Нацплатформы примирения 15:29
больше новостей
В Минске договорились создать орган, который зафиксирует субъектность ОРДЛО, — СМИ
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok