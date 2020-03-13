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13 марта 2020, пятница, 11:33 389
Мир 2020-03-13T14:30:06+02:00
Українські Новини
Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Казахстане

Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Казахстане

Елизавета Кесельман
Казахстан, Коронавирус, Борьба с коронавирусом

В то время, как коронавирус добрался до Кипра, который был единственной страной Европы, где не было эпидемии, первые случаи заражения подтвердились в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов во время бриффинга.

 

 

Отмечается, что всего зафиксировали два случая инфицирования. Пословамчиновника, оба пациента накануне прибыли в Казахстан из Германии. Их госпитализировали в больницу в Алматы.О состоянии пациентов пока не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, Эстония объявила чрезвычайное положение и ввела карантин из-за коронавируса.

Кроме того, Румыния будет отправлять на семидневный карантин всех прибывших на территорию страны.

Также Словакия закрыла все международные аэропорты и железную дорогу из-за коронавируса.

Тем временем, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

Больная коронавирусом женщина после возвращения из Польши посетила Львов и церковь. 

А у жены премьер-министра Канады Джастина Трюдо подтвердили коронавируc.

СНБО рассмотрит в пятницу закрытие границ и авиасообщения с рядом стран.

 
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