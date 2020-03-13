Первые два случая заражения коронавирусом зафиксировали в Казахстане

В то время, как коронавирус добрался до Кипра, который был единственной страной Европы, где не было эпидемии, первые случаи заражения подтвердились в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов во время бриффинга.

Отмечается, что всего зафиксировали два случая инфицирования. Пословамчиновника, оба пациента накануне прибыли в Казахстан из Германии. Их госпитализировали в больницу в Алматы.О состоянии пациентов пока не сообщается.

Как сообщали Українські Новини, Эстония объявила чрезвычайное положение и ввела карантин из-за коронавируса.

Кроме того, Румыния будет отправлять на семидневный карантин всех прибывших на территорию страны.

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Тем временем, в Украине подтвердили два новых случая коронавируса.

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СНБО рассмотрит в пятницу закрытие границ и авиасообщения с рядом стран.