Больная коронавирусом женщина после возвращения из Польши посетила Львов и церковь

В Житомирские области 71-летняя женщина, у которой обнаружили коронавирус, недавно вернулась из Польши, а также была в гостях во Львове и посетила 8 марта церковь.

Об этом сообщил во время срочного брифинге в Житомирской облгосадминистрации председатель ОГА Виталий Бунечко.

По сообщению Государственной пограничной службы Украины, женщина вернулась из Польши, гостила у родственников во Львове, а потом вернулась домой в Радомышль. Сейчас 71-летняя пенсионерка срочно госпитализирована и изолирована.

Начальник управления здравоохранения ОГА Николай Суслик сообщил, что женщина находится на лечении, состояние средней тяжести. Пациентка имеет лабораторно подтвержден диагноз, врачи обнаружили осложнения - воспаление легких. Проводится необходимое симптоматическое лечение.

По состоянию здоровья всех контактных лиц с женщиной следят медики. У родственников пациентки пока симптомов коронавирусной инфекции не обнаружили, они на обсервации у себя дома.

Также директор государственного учреждения "Житомирский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины" Зиновий Парамонов отметил, что эпидемиологов больше всего беспокоит то, что больная женщина посетила церковь, сообщает "Житомир.инфо".

"8 березня эта женщина посетила церковь. Вы все знаете, как пожилые люди идут в церковь, идут к образу, а потом к нему подходят все присутствующие. Это нас волнует", - заявил он.

Парамонов сообщил, что сейчас идет работа со священниками, чтобы выявить людей, которые в тот день находились в храме. Правда он не уточнил, в каком именно городе инфицированная женщина ходила в церковь.

Как сообщали Українські Новини, в Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 - киевляне.

12 марта в Украине подтвердили еще 2 случая заражения COVID-19.

Тем временем по состоянию на утро пятницы 13 марта в мире количество инфицированных коронавирусом выросло на 7 733 до 131 851 человек.