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13 марта 2020, пятница, 10:42 375
Мир 2020-03-13T10:43:07+02:00
Українські Новини
Румыния будет отправлять на семидневный карантин всех прибывших на территорию страны

Румыния будет отправлять на семидневный карантин всех прибывших на территорию страны

Елизавета Кесельман
Румыния, пункт пропуска, Коронавирус в Румынии, контроль пропуска
Коронавирус. Скриншот видео CNN
Коронавирус. Скриншот видео CNN

В то время, как Украина решает, закрывать ли границы от коронавируса, Румыния ввела дополнительные режимные меры на границе в связи с распространением коронавируса. Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

Отмечается, что Румыния условно разделила территории стран Европы на зоны риска. При въезде в страну из зоны риска, людей будут направлять представителям Министерства здравоохранения Румынии для проверки в карантине в течение 7 дней, а в случае отказа, людей не будут пропускать на территорию Румынии и возвращать обратно. 

Как сообщали Українські Новини, 12 марта в Украине были зарегистрированы два новых случая заболевания коронавирусом: у женщины из Житомирской области и у мужчины из Черновицкой области. 3 марта в Украине был зарегистрирован первый случай коронавирусной инфекцией в Черновицкой области.

Кроме того, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что привитые от кори граждане почти не болеют коронавирусом.

Также Латвия закрыла все школы на месячный карантин. 

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