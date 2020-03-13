СНБО рассмотрит в пятницу закрытие границ и авиасообщения с рядом стран, - Зеленский

Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) проведет в пятницу заседание, на котором рассмотрит вопросы закрытия государственной границы и прекращения авиационного сообщения с рядом иностранных государств, а также вопрос обеспечения аптек и больниц необходимыми средствами для предотвращения распространения коронавируса.

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский на выездном заседании Кабинета Министров, передают Українськi Новини.

"После заседания правительства состоится заседание СНБО, где будет обсужден и внедрен план мер со стороны государства по вопросу коронавируса. Мы обсудим вопрос закрытия границ и вопрос авиасообщения с рядом стран. Дальше будет обсужден вопрос обеспечения необходимыми средствами больниц и аптек - речь идет и о масках, и об экспресс-тестах", - сказал он.

Зеленский добавил, что есть вещи, на которых нельзя зарабатывать, - это война и здоровье людей.

"Сейчас в аптеках цена некоторых тестов превышает, к сожалению, 10 тыс. гривен. У нас будет отдельный разговор и с производителями, и с поставщиками относительно спекулятивных цен", - сказал он.

Как сообщали Українські Новини, в Украине на самоизоляции находятся 22 человека, контактировавших с женщиной с коронавирусом, 2 - киевляне.

12 марта в Украине подтвердили еще 2 случая заражения COVID-19.

Также три иностранца, прилетевшие рейсом авиакомпании "Международные авиалинии Украины" (МАУ) из Милана в Киев, были доставлены в Александровскую больницу для проверки на наличие или отсутствие коронавирусной инфекции, при этом лабораторными исследованиями коронавирусную инфекцию у них не выявлено.