Словакия закрыла все международные аэропорты и железную дорогу из-за коронавируса

В то время, как в Украине зафиксировали еще 2 новых случая заражения коронавирусом, а ВОЗ объявила коронавирус пандемией, власти Словакии объявили о закрытии аэропортов и введение двухнедельных чрезвычайных мер по борьбе с распространением коронавируса. Об этом сообщает словацкое издание SME. Отмечается, что все три аэропорта с международными рейсами – Братислава, Кошице и Попрад – будут закрыты для пассажиров, но останутся открытыми для частных и грузовых рейсов. Кроме того, частично останавливается движение поездов и автобусов международного сообщения через Словакию. Эксплуатация внутренних железнодорожных рейсов происходить за режимом праздничных дней. Согласно информации ведомства, все, кто вернется из-за границы, должны будут перейти на домашний карантин на 14 дней. Правительство решило закрыть школы, бары, горнолыжные центры и аквапарки. Торговые центры будут закрыты в течение ближайших выходных, открыты только продуктовые магазины и аптеки. Все органы власти будут работать по ограниченному графику – 3 часа в день. С 13 марта вводится пограничный контроль на всех пунктах пропуска. Право на въезд в страну будет доступно лишь гражданам Словакии и тем, у кого есть вид на временное проживание. Как сообщали Українські Новини, Израиль вводит 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы. Кроме того, в США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии.