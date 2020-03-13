Словакия закрыла все международные аэропорты и железную дорогу из-за коронавируса

Отмечается, что все три аэропорта с международными рейсами – Братислава, Кошице и Попрад – будут закрыты для пассажиров, но останутся открытыми для частных и грузовых рейсов.

Кроме того, частично останавливается движение поездов и автобусов международного сообщения через Словакию. Эксплуатация внутренних железнодорожных рейсов происходить за режимом праздничных дней.

Согласно информации ведомства, все, кто вернется из-за границы, должны будут перейти на домашний карантин на 14 дней.

Правительство решило закрыть школы, бары, горнолыжные центры и аквапарки. Торговые центры будут закрыты в течение ближайших выходных, открыты только продуктовые магазины и аптеки.

Все органы власти будут работать по ограниченному графику – 3 часа в день.

С 13 марта вводится пограничный контроль на всех пунктах пропуска. Право на въезд в страну будет доступно лишь гражданам Словакии и тем, у кого есть вид на временное проживание.

Как сообщали Українські Новини, Израиль вводит 14-дневный карантин для всех прибывающих из-за границы.

Кроме того, в США военных посылают в зону заражения коронавирусом с целью устранения эпидемии.