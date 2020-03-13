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13 марта 2020, пятница, 11:03 57
Мир 2020-03-13T11:03:41+02:00
Українські Новини
Эстония объявила чрезвычайное положение и ввела карантин из-за коронавируса

Эстония объявила чрезвычайное положение и ввела карантин из-за коронавируса

Елизавета Кесельман
Эстония, Карантин, Чрезвычайное положение, Коронавирус
Эстония. Фото: err.ee
Эстония. Фото: err.ee

Коронавирус по всему миру ежедневно набирает обороты. Так, по данным ВОЗ от коронавирусной эпидемии за последние сутки умерли 326 человек, заболели еще 7,7 тысяч. Власти Эстонии объявили о введении чрезвычайного положения до 1 мая в связи со вспышкой коронавируса COVID-19. Об этом сообщает издание  Delfi.

Так, с понедельника, 16 марта, в Эстонии будет остановлен учебный процесс в школах, гимназиях, профессиональных учебных заведениях, вузах и университетах. Власти рекомендуют перейти на дистанционное или домашнее обучение.

На пунктах пересечения границы в аэропортах и на суше будет введен санитарный контроль для выявления людей с симптомами, подобными симптомам коронавируса. Все лица, намерены попасть в страну, будут вынуждены заполнить анкету, позволившую установить маршрут их поездки.

Кроме того, были запрещены все публичные собрания, отменены спортивные соревнования, а музеи и кинотеатры были закрыты. В учреждениях социальной опеки, больницах и тюрьмам будет действовать запрет на посещение.

Как сообщали Українські Новини, Румыния будет отправлять на семидневный карантин всех прибывших на территорию страны.

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