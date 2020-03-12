Украина эвакуирует украинцев из Италии через Рим сегодня-завтра

Министерство инфраструктуры планирует эвакуировать украинцев из Италии, где усилили карантин: работают только продуктовые магазины и аптеки, через аэропорты Рима.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передают Українські Новини.

"Остаются Милан и Рим, сегодня-завтра осуществляются последние рейсы для того, чтобы вывезти пассажиров, и остается только Рим, чтобы мы могли вернуть украинцев, и по этому направлению мы осуществляем дополнительные меры по контролю", - сказал он.

Напомним, после объявления о введении карантина на всей территории страны перед супермаркетами ряда городов выстроились очереди.

Ранее Италия из-за коронавируса расширила строгие карантинные меры на всю страну.

Тем временем, авиасообщение Украины с Италией фактически приостановлено

Как сообщали Українські Новини, Министерство иностранных дел готовит эвакуацию из Китая 10 украинцев, в том числе Анастасии Зинченко с ее собакой.

Ранее Зеленский заявлял, что отдельный самолет за собачкой уже перебор.

Ранее, в феврале, Зинченко заявила, что Украина отказалась эвакуировать девушку из Уханя из-за собаки. Посольство опровергло ее обвинения, объяснив причины невозможности эвакуации. В то же время посольство Украины пообещало помочь украинке, отказавшейся от эвакуции из Уханя из-за собаки.